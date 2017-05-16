DHA YURT;MAÇKA'DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

TRABZON Maçka'da devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Osmangazi Çetingöz şehit düştü. Osmangazi Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sipahiler Köyü'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Bugün sabah saatlerinde Trabzon Maçka'da devriye gezen jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz şehit düştü. Osmangaz Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sipahiler Köyü'nde cami imamı olan 3 çocuk babası Kerim Çetingöz ile annesi Huriye Çetingöz'e acı haberi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Körfez Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erduvan ve askeri yetkililer verdi. Fenalık geçiren Huriye Çetingöz'e 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulunurken, komşuları şehit annesini teskin etmeye çalıştı. Osmangazi Çetingöz'ün ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilirken, Çetingöz ailesinin yaşadığı ev köy sakinlerinin akınına uğradı. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Mart ayında ilk görev yeri olan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başlayan Osmangazi Çetingöz'ün 19 Nisan'da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında şehit cenazelerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bazen konuşamazsın kelimeler düğümlenir boğazında. Eğer tabutların içinde olan silah arkadaşınsa o an sadece susarsın saygı durursun. Kahramanlara ruhları şad olsun" yazdığı görüldü.

Şehidin babası Kerim Çetingöz, "Oğlum iki gün önce beni aradı. 'Baba dağa gidiyoruz, arama tarama yapılacak. Telefonlar kapalı olacak, bana ulaşamazsınız. Ben döndükten sonra çağrı atarım görüşürüz" dedi. Telefonda durumunun iyi olduğunu söyledi. İzmir Foça eğitim gördü, sonra 15 gün izin kullandı. daha sonra da tayininin çıktığı Trabzon'a gitti" dedi.

Şehidin Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin evinden görüntü

Şehidin babası ile röp

Şehidin facebook'ta paylaştığı görüntü

(Haber: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/Kamera: Orhan UZUN-KÖRFEZ(Kocaeli), () -

