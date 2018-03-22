DHA YURT:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp

TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kaza, saat 01:45'de Maçka ilçesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunu taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memurunun aranması için çalışma başlatıldı.

MAÇKA, (Trabzon) ,() -