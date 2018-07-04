DHA YURT;LEYLA'NIN ACILI BABASI: CANİ KİMSE BULSUNLAR, İDAMI HAK ETTİ

AĞRI'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in acılı babası Nihat Aydemir, kızının aç olduğunu bildiği için günlerce yemek yiyemediğini söyledi, "Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti" dedi. Süreç boyunca herkesin yanında olduğunu söyleyen Aydemir, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla, dün kent merkezinde gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

'ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN'

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu minik Leyla'nın herkesin içini acıtırken, acılı aile taziyeleri kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak başsağlığında bulunduğunu belirten baba Nihat Aydemir, "Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Biraz mutluyum, en azından cenazemizi bulduk. Cani kimse bulsunlar, idamı hak etti. Tüm Türkiyen'in canını yaktı, bizim ciğerimizi yaktı. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Allah hepinizden razı olsun, herkes yanımızda. Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ediyorum. Eylül'ün babası ile aynı acıyı paylaşıyoruz. O da aradı, baş sağlığında bulundu" dedi.

'KAYBOLDUKTAN SONRA YEMEK YİYEMEDİM'

Nihat Aydemir, sosyal medyada amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir'in fotoğrafının yayınlanarak, 'Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklindeki paylaşımlara isyan etti. Acılarının kendilerine yettiğini belirten baba Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp. Kaybolduğunda defalarca 'kim götürdüyse süt versin' dedik. Kızım açlıktan öldü. Kaybolduğundan beri yemek yiyemedim. Leyla'nın aç olduğunu biliyordum çünkü" diye konuştu.

KUZENİ SİTEM ETTİ

Fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapanlara sitem eden Mehmet Aydemir ise şunları söyledi:

"Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum."



BAŞSAVCILIKTAN LEYLA AÇIKLAMASI

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Ağrı Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü

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-Baba Nihat Aydemir ile röp.

-Kuzen Mehmet Aydemir ile röp.

-Taziye ziyareti

(Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

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