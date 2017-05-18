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DHA YURT:KÜTAHYA'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNÜŞTÜ

KÜTAHYA'da belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü. Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda evin...

DHA YURT:KÜTAHYA'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNÜŞTÜ

KÜTAHYA'da belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.
Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda evin zemin ve bodrum katları yağmur suları ile doldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının bodrum katını da sel suları bastı. Belediye İtfaiye ekipleri sokak ve caddeler ile bodrum katlardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmur sularıyla dolan cadde ve sokakların,
-Araçların geçişlerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()


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