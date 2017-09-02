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DHA YURT:Kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı.Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma makinesinde kurban etini çekerken dikkatsizlik...

DHA YURT:Kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı.Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma makinesinde kurban etini çekerken dikkatsizlik sonucu sol elini makineye sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çabaları sonuç vermeyince Göğebakan'ı kıyma makinesiyle birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Doktorlarla birlikte ameliyata giren itfaiye ekibi, Kerim Göğebakan'ın elini kıyma makinesinden çıkarmayı başardı. Eli kıyma makinesinden kurtarılan ancak parmaklarının kırıldığı saptanan Göğebakan'ın tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Doktor ve itfaiyenin müdahalesi
- Göğebakan'ın elinin makineden çıkarılması
- Göğebakan'ın elinin sarılması
- Kesilen kıyma makinesi
- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

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