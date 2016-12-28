DHA YURT;KURAKLIK ZEYTİNİ VURDU, FİYATLAR ARTTI

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yaşanan kuraklık ve zeytin sineği ile mücadelede yaşanan eksiklikler nedeniyle yaşanan rekolte düşüsü sofralık zeytin fiyatlarınının yükselmesine neden oldu. Perakende olarak kilosu daha önce 8 ile 12 lira arasında satılan sofralık zeytinin 12 ile 24 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminin büyük bölümün karşılayan Balıkesir'in Edremit ilçesinde, beklenen yağmurların gelmemesi zeytin üreticisini perişan etti. Buna bir de zeytin sineği ile yeteri kadar mücadele edilemesi eklenince zeytin ürecisi umduğunu bulamadı. Zeytin üreticisi geçmiş yıllarda alınan rekolteyi ararken, piyasada sofralık zeytinin az olması fiyatların yükselmesine neden oldu. Türüne ve kalitesine göre sofralık zeytin 12 ile 24 lira arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almaya başladı. Zeytinyağı fiyatları ise asit derecesine göre litresi 15 lira ile 20 lira arasında değişiyor.Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, bu yıl sofralık zeytin açısından sıkıntılı bir yıl geçireleceğini söyledi. Türkiye'de geçen yılın sofralık zeytin rekoltesi açısından güzel bir yıl olduğunu hatırlatan Semerci, "Yaklaşık 450 bin ton sofralık zeytin üretimi olmuştu. Bunun 340 bin tonu yurt içinde tüketilirken, 70 bin tonu çeşitli ülkelere ihraç edilmişti. Diğer kısmı ise çeşitli nedenle fire vermişti.İçerisinde bulunduğumuz 2016-2017 sezonundaki rekolte beklentisi de aynıydı. Ancak, zeytin üretene bölgelerimizde çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Kuraklık zeytin tanelerinin büyümesini engelledi. Bir de zeytin sineği zararlısı ile mücadelede bazı eksiklikler üretimin ciddi oranda azalmasına neden oldu" dedi.

Bu nedenle elde edilen rekolteden sofralık zeytin olarak ayrılması gereken pay önemli miktarda azalma olduğunu belirten Semerci, "Sofralık zeytin olarak değerlendirilemeyecek olan miktar sıkıma gönderildi. Üretim bölgemizde yüzde 20, yüzde 30 hatta yüzde 50'ye varan oranlarda sofralık zeytin ayırabiliyorduk. Bu nedenle bakıyoruz ki zeytin fiyatları raflarda neredeyse zeytinyağı ile eşdeğere geldi. Bunun en önemli sebebi de geçtiğimiz sezonki coğrafi iklimsel özelliklerin sofralık zeytin üretimine elverişli olmamasından kaynaklandı. Bugün 5 kilo zeytinden 1 kilo yağ çıktığını düşünürsek zeytin fiyatının, zeytinyağı fiyatının çok altında olması gerekir. Ancak, ürün azlığından 450 bin tonu yakalayamayacak gibi görünüyor. Bu nedenle ciddi bir yükseliş trendine girildi. Önümüzdeki zeytin sezon iklim elverişle olursa, ilaçlamalar düzgün olursa o zaman bu durum düzelebilir. Bu yıl sofralık zeytin açısında sıkıntılı bir yıl geçireceğiz" diye konuştu.Zeytin işletmecisi Mehmet Altuntaş, da sofralık zeytinde rekoltenin düşük olmasından yakınıp, "Bu sene zeytinler yağlığa döndü. Rekolte düşük olunca çok fazla sofralık işleyemedik. Bu da fiyatlara yansıdı" dedi.Sabah kahvaltısı için zeytin almaya geldiğini belirten asemin Okur, "Zeytinden kahvaltı sofralarımızda asla vazgeçemiyoruz. Fiyatlar yüzde 50'ye yakın artmış. Tabi ki zeytinimizi yine de alıyoruz" dedi.Edremit Türkiye'deki toplam sofralık zeytin üretiminin yüzde 10'unun karşılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci ile röp.

-Yasemin Okur ile röp.

-Zeytin üreticisi Mehmet Altuntaş ile röp,

-Zeytin zeytinyağından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()