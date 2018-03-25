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DHA YURT:KURA NEHRİ TAŞTI, OVA SULAR ALTINDA KALDI

ARDAHAN'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve gece saatlerinde etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı.Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne...

DHA YURT:KURA NEHRİ TAŞTI, OVA SULAR ALTINDA KALDI

ARDAHAN'da havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları ve gece saatlerinde etkili olan yağmur, Kura Nehri'ni taşırdı.Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Suyla kaplanan ovayı izlemek için nehir kıyısına inen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Eşi ve Çocukları ile bu göle dönen ovayı izleyen Çağdaş Evgin, dağlarda eriyen karların her yıl bu manzarayı oluşturduğunu söyledi. Evgin, "Türkiyenin en yüksek platosunda yer alan Ardahan Ovasının sular altında kalmasıyla birlikte adeta bir deniz görümüne kavuştu. Biz de bunu izliyoruz" dedi.  Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar dikkat çekti. 

Görüntü Dökümü
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-Sular altında kalan Ardahan ovasından görüntü
-Adacıklarda otlayan atlardan görüntü
-Kura nehri kıyısında gezenlerden görüntü
-Çağdaş evgin isimli vatandaşla röp
-Vatandaşlar röp
-Detay görüntüler

(Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()


 

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