DHA YURT:KONYA'DA DEAŞ'A, OPERASYON: 9 GÖZALTI

KONYA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



(Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi



-Sağlık kontrolünden çıkartılması



- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )



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