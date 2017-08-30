DHA YURT;KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKYÜREK, KAYINBİRADERİ AHMET ŞAN İLE  İLGİLİ: KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Tahir Akyürek, terör örgütü FETÖ'nün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programı kullandığı iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Atiker Konyaspor'un eski başkanı ve kayınbiraderi Ahmet Şan hakkında açıklamada bulundu. Akyürek, "Kanun önünde herkes eşittir. Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır." dedi.

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonu hattından örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şan, birgün sonrada başkanlık görevinden istifa etti. Şan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olduğu gerekçesiyle serbest kaldığı ileri sürülerek, sosyal medyaya ve gazetelerde eleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gazetecilerin Ahmet Şan'ın, serbest bırakılmasıyla ilgili sorularını cevapladı.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade eden Akyürek, şunları söyledi:

"Kanun önünde herkes eşittir. Adliyeye, bağımsız yargıya baskı gibi iddialar, aynı zamanda yargıya bühtan ve iftiradır. Tabi suçların şahsiliği ilkesi ve bir suç iddiası varsa, iddia edilenin savunma hakkını da unutmamak gerekir. Bu konular zaten kamuoyunda tartışılıyor. Tarafsız ve bağımsız yargıya, herhangi bir şahsın ve kurumun baskı yaptığını iddia etmek, sadece o şahıs ve kurumlara değil, aynı zamanda bağımsız yargıya da bir bühtanda bulunmak olur."

Akyürek, FETÖ ve DEAŞ dahil hiçbir terör örgütünün Konya'da etkinlik kuramayacağını ve nüfuz edemeyeceğini kaydetti. Akyürek, kamuoyunda bu tartışmaların Konyaspor'a da zarar vereceğini söyledi.

Akyürek, ‘’ Akrabalık, arkadaşlık gibi kavramlar asla tarafsızlığı kaybetmeyi gerektirmez.’’ dedi.

AHMET SORGUN: KRİPTO YAPIYA KEFİL OLMAYIZ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, kripto yapıya kefil olmayacaklarını söyledi. Sorgun, "Bu kripto, yapıya karşı, hiç kimseye karşı kefil olmayız. Ama hiç kimseyi de bilgisiz, belgesiz itham etmeyiz. Münferit hadiseden söz ediyorsanız, konu hukuki bir konudur. Konu yargıya taşınmıştır. Bu konuda konuştuğumuzda yargıya müdahale gibi veya böyle istismar edenler olabilir. Konuyu takip ediyoruz. Ama Konya'yı, şehri, bunlarla adlandırmak, bu şehre haksızlık olur. Bu şehir yeri geldiğine konuşmasını biliyor. Bu şehir, kendi dilinde, kendi vakarıyla konuşuyor. Bunu da herkes böyle bilmeli, beraatı zimmet asıldır." diye konuştu.

Bir kişinin suçluluğu kabul edilene kadar hukuken suçsuz olduğunu ifade eden Sorgun, "Biz kimseyi şahıs olarak ne savunmak durumundayız, ne de itham etmek durumundayız. Konu yargıya intikal etmiştir. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Konya'ya da kimse bu konuda bir şey adlandırma yapamaz. Bu adlandırma yapanlar, önce kendilerine bakmaları lazım." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tahir Akyürek röp.

- Ahmet Sorgun röp:

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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