DHA YURT:KOMUTANLARDAN SURİYE SINIRINDA İNCELEME

ADANA Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara, Suriye sınırındaki Kilis'te incelemelerde bulundu.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ali Özkara ile bazı komutanlar, helikopterle geldikleri Kilis'te, Yavuzlu Köyü'ndeki Öncü Hudut Karakolu’nu ziyaret etti. Buradaki sınır birliklerini denetleyen komutanlar, Elbeyli İlçesi'ne geçip Çobanbey Hudut Karakolu ile Havuzlubahçe Hudut Bölüğü’nde incelemelerde bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden komutanlar, sınırdaki gelişmelerle ilgili gün boyu bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterlerin sınır hattına inmeleri



- Askeri araçların sınıra gitmeleri



- Komutanların sınır hattına gitmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



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