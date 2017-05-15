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DHA YURT:KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİNİN PERSONELİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçerken, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlenen ve sonrasında yanaştırıldığı Kocaeli'deki Derince Limanı'ndaki aramada, yasal yükü muz gözüken konteynır içinde 293 kilo 524 gram kokain ele...

DHA YURT:KOKAİN ELE GEÇİRİLEN GEMİNİN PERSONELİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçerken, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlenen ve sonrasında yanaştırıldığı Kocaeli'deki Derince Limanı'ndaki aramada, yasal yükü muz gözüken konteynır içinde 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilen Singapur bayraklı geminin gözaltındaki birinci ve ikinci kaptanı ile baş makinisti Adliye'ye sevk edildi. 
Dev operasyonun ardından Derince'de gözaltına alınan Singapur bayraklı geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D ve ikinci kaptan Güney Afrika uyruklu R.W. S ile Baş makinist Rus uyruklu V. L sorgulanmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Üç günlük gözaltı süresi boyunca Emniyette ifadeleri alınan gemi personeli, bugün Adliye'ye sevk edildi. 
YASAL YÜKÜ MUZ GÖZÜKEN KONTEYNIRDA BULUNDU
Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için değişik ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 11 Mayıs günü narkotik ekiplerince Çanakkale Boğazı'nda durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de operasyona botlarla destek verdi.  Narkotik görevlilerinin çıktığı gemi, kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na intikal ettirildi. İçinde 1900 konteynır bulunan gemide, Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz gözüken konteynır içinde, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 7 valiz içinde piyasa değeri yaklaşım 59 milyon TL olduğu öğrenilen, 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi. 

Görüntü Dökümü
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Gemi personelinin Adliyeye getirilmelerinden görüntü.
Adliye binasından görüntü.

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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