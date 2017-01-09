DHA YURT;KOÇARLI'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, iki taksi ve bir hafif ticari aracın karıştığı zircirleme kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Koçarlı - Söke Karayolu'nun Koçarlı'ya bağlı Saburca Mahallesi yakınlarında, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Taksici Zeki Süzen, Koçarlı Pazarı'ndan aldığı dört yolcuyu kırsal Şenköy Mahallesi'ne götürmek üzere 09 T 6508 plakalı aracıyla yola çıktı. Saburca Mahallesi yakınlarına geldiklerinde, Süzen'in kullandığı taksiye, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıktığı ileri sürülen Feyzullah Madran'ın (28) kullandığı bir diyaliz merkezine ait hafif ticari araç çarptı. Bu sırada gelen Muhsin Cengiz'in kullandığı 09 T 6512 plakalı taksi de duramayıp, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada taksi şogörü Zeki Süzen, yolcusu Ayşe Hanım İçli (61) ile hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah Madran ile aynı araçtaki hasta Müzeyyen Aydın (71) yaşamını yitirdi. Kazada ölen İçli ile aynı takside bulunan çocukları Barış İçli, Elvan İçli, Güler İçli ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. .

Diğer taksinin şoförü Muhsin Cengiz ise kazayı yara almadan atlattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yapan araçların görüntüsü



-Kazada ölen iki kadının olay yerindeki ceset görüntüsü



-Olay yerinde, jandarmaların görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın), ()

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