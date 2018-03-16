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DHA YURT;KIZILIRMAK NEHRİNE ATLAYAN GENÇLER SUDA KAYBOLDU(EK)

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. -Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in...

DHA YURT;KIZILIRMAK NEHRİNE ATLAYAN GENÇLER SUDA KAYBOLDU(EK)

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki gençten Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. -Sabahın ilk saatlerinden itibaren nehirde arama yapan ekipler, saat 10.00 sıralarında Belgin Şahin'in cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkardı. Genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Belgin Şahin ile evli ve bir çocuk babası olan Osman Ertekin'in aşk  yaşadıkları, kavuşamadıkları için birlikte intihar ettikleri iddia edildi. Öte yandan Osman Ertekin'i eşi Nuray Ertekin ise kızlık soyadını kullanarak olaydan sonra sosyal medyadan 'Gün gelir sen pişman ben ise mutlu olurum' notunu yazması dikkat çekti. Ayrıca Osman Ertekin'in Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na vatani görevinin çıktığı ve 2 gün önce de teslim olması gerektiği belirlendi. Osman Ertekin'i arama çalışmaları sürüyor.


Görüntü Dökümü :
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- Arama kurtarma çalışmaları
- Genç kızın cesedinin çıkarılması
- Detaylar
Haber-Kamera : Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),()

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