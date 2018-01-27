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DHA YURT;KİLİS ' E ROKET ATILDI

YURT;KİLİS ' E ROKET ATILDI ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine...

DHA YURT;KİLİS ' E ROKET ATILDI

YURT;KİLİS ' E ROKET ATILDI
ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi. . 

ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.
Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Roketin düştüğü binanın görüntüsü
-Bakanlar Hakan Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Baykanı Akar ın olay yerinde incelemelerinden görüntü

KİLİS/ 
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