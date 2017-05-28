DHA YURT;KELEBEKLER VADİSİ'DE 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN TATİLCİ KURTARILDI

YURT;KELEBEKLER VADİSİ'DE 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN TATİLCİ KURTARILDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde 10 metre yüksekliğindeki şelaleden kayalıklara düşen 27 yaşındaki İdris Nas, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) ekiplerinin 2 saat süren operasyonuyla düştüğü yerden kurtarılarak hastanede kaldırıldı.

Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne sabah saatlerinde tekneyle gezmeye giden İdris Nas, 3 arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Saat 13.00 sıralarında vadinin sonundaki kayalıklara ulaşan Nas, setler halinde yükselen kayalara tırmanmaya başladı. Sarp kayalıklarda 100 metre ilerledikten sonra şelaleye tırmanmak isteyen Nas, yosunlu taşlarda ayağı kayınca 10 metre yükseklikten kaya parçalarının üzerine düştü. Başından yaralanan ve sol ayak parmaklarında kırık oluşan Nas, yerde hareketsiz kaldı.

2 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Olayı gören arkadaşları 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Botla Belceğiz Plajı'ndan hareket eden UMKE görevlileri, Kelebekler Vadisi'ne ulaştı. Vadide 1,5 kilometrelik yürüyüşün ardından kayalıklara tırmanan ekipler, Nas'a ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye alınan Nas, kayalıklardan vadiye indirilerek tekneyle Belceğiz Plajı'na, oradan da ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 saat süren operasyonun ardından hastanede tedaviye alınan Nas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Teknenin Belceğiz Plajı'na gelişi

-Nas'ın tekneden indirilişi

-Nas'ın ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber_Kamera: Ergün TOS / FETHİYE, )