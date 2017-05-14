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DHA YURT;KAZANIN EN KÜÇÜK YARALISI MİNİK NEHİR, BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YARALI

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasının en küçük yaralısı 11 aylık Nehir Sertbaş, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Başından ve kolundan yaralanan minik Nehir'in şoför...

DHA YURT;KAZANIN EN KÜÇÜK YARALISI MİNİK NEHİR, BABASINI KAYBETTİ, ANNESİ YARALI

MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı trafik kazasının en küçük yaralısı 11 aylık Nehir Sertbaş, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor. Başından ve kolundan yaralanan minik Nehir'in şoför olan babası hayatını kaybetti, annesi de başka bir hastanede tedavi görüyor. Ula İlçesi'nde dün (cumartesi) meydana gelen tur midibüsü kazasında, hayatını kaybeden sürücü Armağan Sertbaş ve ağır yaralanan Duygu Sertbaş çiftinin 11 aylık kızları Nehir Sertbaş, araçtan yola fırlayarak yaralı olarak kurtuldu. Başından ve kolundan yaralanan, olay sırasında yoldan geçen motosikletli bir vatandaş tarafından ağlama sesi sayesinde fark edilen minik bebek, hastane odasında anneannesi ve teyzesi ile kalıyor. Mucize bebek Nehir'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kazadan yaralı kurtulan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Bircan Kıran, Duygu Sertbaş, Bahar Sinur ve Fatma Ecrin Ökten'in tedavileri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyza Nur Hano ve Cahide Özsakallı'nın Marmaris Devlet Hastanesi'nde, Nehir Sertbaş ile Simge Sinur'un ise tedavileri Özel Yücelen Hastanesi'nde sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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-Minik Nehir'den hastane odasında görüntü,
-Anneannenin bebeği uyutmaya çalışmasından görüntü,
-Odadan genel görüntüler.
-ANONS  
    
Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/MUGLA, ()

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