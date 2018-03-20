Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonun, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu askeri personel ve meslekten ihraç edilmiş edilmiş öğretmenlere yönelik olduğu bildirildi..
DHA YURT:Kayseri merkezli 18 ilde eşzamanlı FETÖ operasyonu(1)
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonun, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu askeri personel ve meslekten ihraç edilmiş edilmiş öğretmenlere...
20 Mart 2018 Salı 09:35
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