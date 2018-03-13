DHA YURT:Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaatta beton dökülürken, meydana gelen göçükte, 1'i ağır 8 işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İnşaatın ikinci katının betonu dökülürken, iddiaya göre, kalıp çöktü. Göçük sonucu 8 işçi, yıkıntının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 8 işçiyi göçük altından yaralı olarak kurtardı. İşçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan işçilerden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çöken inşaat
- İnşaattaki itfaiye erleri
- Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB