DHA YURT:KAHRAMAN ŞEHİT POLİSİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Şehit polis Fehi Sekin'in naaşı, uzun araç konvoyu ile Baskil İlçesi'ne getirildi. Baskil İlçe Belediyesi önündeki meydandaki katafalka şehit naaşının konulmasıyla cenaze töreni başladı. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri; Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. İlçe merkezinde, şehit polis Fethi Sekin'in naaşının geçtiği güzergahlarda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, binalara ve evler ile işyerlerine Türk Bayrakları ve şehit Polis Sekin'in fotoğrafları asıldığı görüldü.

"SEN BASKİL'İN GURURU, TÜRKİYE'NİN KAHRAMANISIN"

Katafalka konulan şehit polis Sekin'in naaşının bulunduğu tabutun etrafında toplanan ailesi ve yakınları tabutu öperek, "Sen Baskil'in gururusun, Türkiye'nin kahramanısın. Ağlamıyoruz, dimdik duruyoruz" dedi. Şehit polis Sekin'in 15 yaşındaki kızı Dila, başında polis beresi ile babasının tabutunun başından ayrılmadı.

YAKINLARI POLİSLE BİRLİKTE TABUTU OMUZDA TAŞIDI

Aynı meydanda daha sonra Elazığ Müftüsü Peyami Güngör, cenaze namazı kıldırdı. Kılınan namazın ardından tören mangasıyla birlikte şehitin yakınlarıyla birlikte şehit tabutu, omuzlara alınarak, cenaze aracına kadar taşındı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde, Baskil'e 3 kilometre mesafede bulunan Doğancık Köyü'ne getirilen şehit polis Sekin'in naaşı, buradaki köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Sekin, 2 ay önce kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden annesinin yanında kazılan mezara defnedildi.



SAYGI ATIŞI



Şehit polis Fethi Sekin' in cenazesinin defnedilmesinin ardından polis tören mangası 3 kez saygı atışı yaptı

Görüntü DÖkümü



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Şehit canazesinin getirilişi

Tabutun meydandaki katafalka konulması

Kalabalıktan detay

Yakınlarının tabuta sarılması

Yakınlarının verdiği mesajlar

Bakan Veysel Eroğlu, ve Cevdet Yılmaz ile prtokolün görüntüleri

Müftünün dua okuması

Cenaze namazının kılınması

Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına taşınması

Doğancık Köyü'ne varış

Köy mezarılğında kalabalık gruplar

Bakan Yılmaz'ın mezarlıkta dua okuması

Annesi ve yanındaki şehit oğlunun mezarının aynı karede görüntüsü

Genel ve detay görüntüler



Tören magasından saygı atışı

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mesut BUDRAÇ-Mustafa TİMURKAN/BASKİL (Elazığ), ()-