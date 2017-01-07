DHA YURT:KAHRAMAN ŞEHİT POLİSİ BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Şehit polis Fehi Sekin'in naaşı, uzun araç konvoyu ile Baskil İlçesi'ne getirildi. Baskil İlçe Belediyesi önündeki meydandaki katafalka şehit naaşının konulmasıyla cenaze töreni başladı. Cenaze törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri; Tahir Öztürk, Ejder Açıkkapı, Metin Bulut, Ömer Serdar, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri erkan ile binlerce vatandaş katıldı. İlçe merkezinde, şehit polis Fethi Sekin'in naaşının geçtiği güzergahlarda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, binalara ve evler ile işyerlerine Türk Bayrakları ve şehit Polis Sekin'in fotoğrafları asıldığı görüldü.
"SEN BASKİL'İN GURURU, TÜRKİYE'NİN KAHRAMANISIN"
Katafalka konulan şehit polis Sekin'in naaşının bulunduğu tabutun etrafında toplanan ailesi ve yakınları tabutu öperek, "Sen Baskil'in gururusun, Türkiye'nin kahramanısın. Ağlamıyoruz, dimdik duruyoruz" dedi. Şehit polis Sekin'in 15 yaşındaki kızı Dila, başında polis beresi ile babasının tabutunun başından ayrılmadı.
YAKINLARI POLİSLE BİRLİKTE TABUTU OMUZDA TAŞIDI
Aynı meydanda daha sonra Elazığ Müftüsü Peyami Güngör, cenaze namazı kıldırdı. Kılınan namazın ardından tören mangasıyla birlikte şehitin yakınlarıyla birlikte şehit tabutu, omuzlara alınarak, cenaze aracına kadar taşındı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde, Baskil'e 3 kilometre mesafede bulunan Doğancık Köyü'ne getirilen şehit polis Sekin'in naaşı, buradaki köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Sekin, 2 ay önce kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden annesinin yanında kazılan mezara defnedildi.
SAYGI ATIŞI
Şehit polis Fethi Sekin' in cenazesinin defnedilmesinin ardından polis tören mangası 3 kez saygı atışı yaptı
Görüntü DÖkümü
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Şehit canazesinin getirilişi
Tabutun meydandaki katafalka konulması
Kalabalıktan detay
Yakınlarının tabuta sarılması
Yakınlarının verdiği mesajlar
Bakan Veysel Eroğlu, ve Cevdet Yılmaz ile prtokolün görüntüleri
Müftünün dua okuması
Cenaze namazının kılınması
Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına taşınması
Doğancık Köyü'ne varış
Köy mezarılğında kalabalık gruplar
Bakan Yılmaz'ın mezarlıkta dua okuması
Annesi ve yanındaki şehit oğlunun mezarının aynı karede görüntüsü
Genel ve detay görüntüler
Tören magasından saygı atışı
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mesut BUDRAÇ-Mustafa TİMURKAN/BASKİL (Elazığ), ()-