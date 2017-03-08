Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

DHA YURT:Kadınlar Günü’nde boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Oyay,...

DHA YURT:Kadınlar Günü’nde boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart’ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Oyay, akşam saatlerinde Manavgat’a bağlı Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. İyşerinden çıkan Aynur Özallı, kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A.ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Silah seslerini duyanların ihbarı izerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Özallı’nın cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.Cinayet şüphelisi eski koca Cuma A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynur Özallı'nın daha önce birçok kez şiddet gördüğü eski eşinin bıçaklı saldırısına da maruz kaldığı belirtilirken, çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Olay yeriden görüntü geçilecek

-Kadının fotoğrafları

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()–

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.