DHA YURT:İZMİT'TE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

YURT:İZMİT'TE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Polis, izinsiz yürüdükleri gerekçesiyle 35 kadını gözaltına aldı.

İzmit'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla kadınlar Yürüyüş Yolu'nda bir araya geldi. Kadınlar, "Hayır" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, izin alınmaması nedeniyle kadınların yürüyüşüne izin vermedi. Polis, yürüyüş için belirlenen yerler olduğunu belirterek, Yürüyüş Yolu'nda yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. 35 kadın ile kadınlara destek olan 4 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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Kadınlardan görüntü



Polis ile kadınlar arasındaki diyaloglar



Polisin müdahalesi, gözaltına almaları

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN- İZMİT(Kocaeli), ()