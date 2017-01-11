İzmir'de 5 Aralık'ta Adliye'ye yapılan iki kişinin öldüğgü dokuz kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.
DHA YURT:İZMİR'DEKİ SALDIRIYI TAK ÜSTLENDİ
İzmir'de 5 Aralık'ta Adliye'ye yapılan iki kişinin öldüğgü dokuz kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlendi.
11 Ocak 2017 Çarşamba 11:56
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