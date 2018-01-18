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DHA YURT;İZMİR' DEKİ  FIRTINA DENİZLE  KARA BİRLEŞTİ

GEMİ KARAYA OTURDU İzmir'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan fırtınada, Aliağa'da da yük gemisi sürüklenip karaya oturdu. Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli 10 metre genişliğinde,...

DHA YURT;İZMİR' DEKİ  FIRTINA DENİZLE  KARA BİRLEŞTİ

GEMİ KARAYA OTURDU

İzmir'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan fırtınada, Aliağa'da da yük gemisi sürüklenip karaya oturdu. Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli 10 metre genişliğinde, 60 metre uzunluğundaki yük gemisi, Nemrut Limanı'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gideceği açıklanan gemide personelin bulunmadığı açıklandı. 

Görüntü Dökümü

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- Kazaya oturmuş olan geminin vatandaşlarca çekilmiş görüntüsü.

İZMİR/

 

 

 

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