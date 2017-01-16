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DHA YURT:İZMİR' DE YASAK AŞK CİNNETİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

  YURT:YASAK AŞK CİNNETİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş. (Mustafa Şirin), karısı 36 yaşındaki Miray Ş. (Şirin) ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u...

DHA YURT:İZMİR' DE YASAK AŞK CİNNETİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

  YURT:YASAK AŞK CİNNETİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş. (Mustafa Şirin), karısı 36 yaşındaki Miray Ş. (Şirin) ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihara teşübbüs etti.



Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta, M.Ş.'nin eşiyle birlikte yaşadığı apartmanda meydana geldi. M.Ş., 2 çocuğunun annesi eşi Miray Ş.'yi birinci kattaki evlerinde, yasak aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde tabancayla ateş ederek vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çeken M.Ş., ağır yaralandı. Evden gelen silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Demirkol'u merdivenlerde, Miray Ş. ile M.Ş.'yi ise evin içinde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Miray Ş. ile kocası M.Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Miray Ş. yolda yaşamını yitirdi. M.Ş. ise hastanede tedaviye alındı. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- M.Ş.'nin hastaneye getirilişi



- Olay yerinden görüntü



- Polisten görüntü



- Genel ve Detay görüntü



- M.Ş. ile Selahattin Demirkol'un fotoğrafları





( Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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