DHA YURT:İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 16 GÖZALTI

İZMİR'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelileri adreslerine yapılan aramalarda geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü simgeleyen materyaller ve ölmüş teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Gözaltına alınan zanlılardan görüntü

- Sağlık kontrolüne götürülmeleri

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, ()