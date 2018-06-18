DHA YURT:İzmir'de intern hekime şiddet

İZMİR'de, Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde tedavi gören bir hastanın yakını, nöbetçi intern (stajyer) hekimi hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle darp etti. Genç hekimin meslektaşları, olayın meydana geldiği acil servis önünde toplanarak yaşanan olayı protesto etti.

Olay, geçen cuma gecesi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Bir hasta yakını, nöbetçi intern hekim Mehmet Poslu'ya, hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle önce küfür etti. Hasta yakını, kendisine cevap veren Poslu'ya saldırıp, iddiaya göre boğazını sıktı. Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. Olay üzerine Poslu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İzmir Tabip Odası üyeleri ile intern hekimlerin de aralarında olduğu 50 kişi, bugün saat 12.30'da olayın yaşandığı acil servis önünde, olayı protesto etmek için toplandı. Prof. Dr. Funda Obuz, hekimler adına okuduğu basın açıklamasında, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının, toplumda şiddeti besleyen zeminin de bir yansıması olduğuna dikkat çekerek, "Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven, olağanlaştıran, şiddete özendiren yayınlar kaldırılmalı, eğitim müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir" dedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birinin de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi olduğunu vurgulayan Obuz, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesi yerleştirilmeli ve kamu sağlığını bozduğu için de suçu işleyen kişinin ayrıca cezalandırılması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ancak ve ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür" dedi.

Hekimler, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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( Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()