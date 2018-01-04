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DHA YURT:İSTİNAT DUVARI YIKILDI, ARAÇLAR ALTINDA KALDI

ADANA'da yağışlı hava nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halinde bulunan 4 araç ise hasar gördü.Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi....

DHA YURT:İSTİNAT DUVARI YIKILDI, ARAÇLAR ALTINDA KALDI

ADANA'da yağışlı hava nedeniyle bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın önünde park halinde bulunan 4 araç ise hasar gördü.Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının bir kısmı, hemen arkasında park çalışması için yığılan toprağın  yağmurlu hava nedeniyle kayması sonucu yıkıldı. Büyük bir gürültü duyup, dışarı çıkan site sakinleri, yıkılan duvarı incelediği sırada duvarın bir bölümü daha yıkıldı. Site sakinleri, son anda kaçarak molozların altında kalmaktan kurtuldu ancak duvarın önündeki 4 araç büyük hasar gördü. Hem toprak, hem de molozların altında kalan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Araçları zarar gören site sakinleri, polise şikayette bulundu.

Görüntü Dökümü
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- Yıkılan duvarın altında kalan araçların görüntüsü
- Olayı anlatan apartman sakini
- Olayı duyup gelen bir kadının olayı anlatması
- Genel ve detay görüntüler

 SÜRE: 02'41"     BOYUT: 164 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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