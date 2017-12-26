DHA YURT;ISLAHİYE' DE ASKERLER YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Gaziantep' in Islahiye ilçesi'nde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 kadar asker dün akşam yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı..
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ISLAHİYE(GAZİANTEP)/
Gaziantep' in Islahiye ilçesi'nde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 kadar asker dün akşam yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR ISLAHİYE(GAZİANTEP)/
26 Aralık 2017 Salı 09:35
Gaziantep' in Islahiye ilçesi'nde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli 70 kadar asker dün akşam yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı..
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ISLAHİYE(GAZİANTEP)/
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