DHA YURT;İŞADAMINI KAÇIRIP DOMUZ BAĞI İLE TUTAN ŞÜPHELİLER PKK İLE TEHDİT ETMİŞ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yatırım yapmak isteyen işadamı Nurettin Çakın'ı kaçırıp, domuz bağı ile işkence yaptıktan sonra bankaya parasını almak için götürürken yakalanan 4 şüpheli, bugün Saray İlçesi'nde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, işadamını PKK ile tehdit ederek, "Malını paranı bize vereceksin, bizim korumamız altında olacaksın. Sonra da ülkeyi terk edecesin. Paranla rtulacaksın" dedikleri ortaya çıktı. Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra İstanbul Silivri'ye yerleşen Nurettin Çakın, bir süre önce Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde yaşayan Ali Kemal Aydoğan ile tanışıp arkadaş oldu. Çakın, parası olduğunu ve Hollanda'daki birikimleri ile Türkiye'de arsa ve işyeri gibi yerler alıp yatırım yapmak istediğini dile getirince, Kemal Aydoğan, Çakın'ın elindeki paraları almak için plan yaptı. Çerkezköy'de bir süre önce bir işyeri kiralayan Aydoğan, Çakın'ı ilçeye davet ederek, kiraladığı işyerini satma bahanesi ile Kızılpınar Mahallesi'ndeki dükkana götürdü.

Ali Kemal Aydoğan, işyerinde kuzenleri Ali Aydoğan, Cemali Aydoğan ve Enes Durdu ile birlikte Nurettin Çakın'ın işyerinin bodrum katına indirip, etkisiz hale getirdi. Çakın'ı domuz bağı yöntemiyle ellerlini ve ayaklarını bağlayarak ağzını bantladılar. İki zanlı Çakın'a, polis ve devlet ile yakın ilişkileri olduğunu ve hesabındaki paraları kendilerine vermeleri durumunda can güvenliğini sağlayacaklarını söyledi. Çakın'ı bodrum katında yaklaşık 4 saat rehin tutan şüpheliler, daha sonra bankadan paraları çekip kendilerine vermelerini istedi. Ölüm korkusu ile bu duruma razı olan Çakın, Ali Kemal Aydoğan, Aziz Aydoğan tarafından kiralanan bir otomobille bankadaki paraları çekmesi için Saray İlçesi'ne götürüldü.

Nurettin Çakın, otomobilde şekerinin düştüğünü belirterek, yemek yemeleri konusunda kaçıran kişileri ikna etti. Bunun üzerine Saray İlçesi Otogarı karşısındaki bir lokanta önünde durdular. Bu sırada otomobilden inen Çakın, otogar önündeki trafik polis ekiplerini doğru kaçarak yardım istedi. Yardım üzerine hareket geçen polis, otomobilde bulunan Ali Kemal Aydoğan ve Aziz Aydoğan'ı yakaladı. Çakın'ın ifadesi üzerine polis jandarma bölgesi olan Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde olduklarını belirlediği diğer şüpheliler Cumali Aydoğan ve Enes Durdu'yu düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yakalanan 4 şüpheli Tekirdağ'ın Saray İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüphelilerin, domuz bağı ile bağladıkları işadamı Nurettin Çakın'ı terör örgütü PKK ile tehdit ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, işadamına "Malını paranı bize vereceksin, bizim korumamız altında olacaksın. Sonra da ülkeyi terk edecesin. Paranla kurtulacaksın" dedikleri belirtildi.

Şüpheliler Ali Kemal Aydoğan, Aziz Aydoğan, Cumali Aydoğan ve Enes Drdu, emniyetteki soruşturmalarının ardından bugün Saray İlçesi adliyesine çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Şüphelilerden detaylar

Alınan önlemler

Kaçırılan işadamının tutulduğu bodrum

Kaçıran kişilerin olayı anlatması

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/SARAY(Tekirdağ), ()-