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DHA YURT;İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATININ KENARINA UZANIRKEN BÖYLE DÜŞTÜ

  KIRŞEHİR'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü. Vatandaşların fark edip, önlem amacıyla binanın altında serdiği branda ve yalıtımda kullanılan köpüklerin...

DHA YURT;İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATININ KENARINA UZANIRKEN BÖYLE DÜŞTÜ

 
KIRŞEHİR'de, bunalıma giren Şeref İ. (41), intihar etmek amacıyla çıktığı çatıda boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştü. Vatandaşların fark edip, önlem amacıyla binanın altında serdiği branda ve yalıtımda kullanılan köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı.?
Olay, bugün sabah saatlerinde Medrese Mahallesi, 81'inci Sokak’taki Şimşek Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan, dönercide çalışan Şeref İ., 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Şeref İ., çatının kenarına boylu boyunca uzanırken, çevre sakinleri polise haber verdi. Şeref İ.'nin düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, branda ve yalıtımda kullanılan köpükleri binanın altına açarak önlem aldı. Bir süre sonra Şeref İ. yuvarlanıp düştü. Branda ve köpüklerin üzerine düşen Şeref İ., yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeref İ.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.Şeref İ.'nin eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK


KIŞEHİR/

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