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DHA YURT:İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ABD KARGO UÇAĞI YOĞUNLUĞU

SURİYE'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı....

DHA YURT:İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ABD KARGO UÇAĞI YOĞUNLUĞU

SURİYE'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi. ABD'li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti. Üs bölgesinde savaş uçağı ve insansız hava aracı ise görülmedi.

Görüntü Dökümü
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- İncirlik Üssü'nden genel görüntüler

SÜRE:47"    BOYUT:48 mb

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()

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