DHA YURT:HDP MİLLETVEKİLİ YILDIRIM YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK SERBEST BIRAKILDI

Sabah saatlerinde havaalanında gözaltına alınan HDP milletvekili Behçet Yıldırım, sevk edildiği adliyede ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından gazetecilere konuşan Yıldırım, barış adına çabaladığını ve bu doğrultudaki konuşmalarının suç sayılarak dava açıldığını belirterek, "Yasama faaliyetleri için Ankara'ya giderken havaalanında polisler, yakalama kararım olduğunu kibarca söyleyerek davet ettiler. Oldukça saygılı davrandılar ve adliyede hakime savunmamızı verdik. Barış adına çabaladığım için ödül almam gerekirken mahkemeye çıkartılmam tamamen bir tezattır. Mahkeme beni yurt dışı yasağıyla serbest bıraktı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- HDP'li Behçet Yıldırım'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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