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DHA YURT;HDP'li Baydemir ve Yıldırım, Diyarbakır'da gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları...

DHA YURT;HDP'li Baydemir ve Yıldırım, Diyarbakır'da gözaltına alındı

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alındı. Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP'li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti.



-Genel - Türkiye-Diyarbakır -

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