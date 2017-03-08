DHA YURT;HAKKARİ'DE PKK SIĞINAĞINDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

YURT;HAKKARİ'DE PKK SIĞINAĞINDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ



EYP NİN İMHA ANI

- HAKKARİ'nin Doğanlı Köyü'nde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen PKK terör örgütü sığınağında mühimmat, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise yol kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından tespit edilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari Valiliği Doğanlı Köyü kırsalındaki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilimiz merkez Doğanlı Köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait sığınak olduğu ve bu sığınakta malzeme saklandığına dair bilgiye ulaştı. Bunun üzerine, 07.03.2017 günü İlimiz Merkez Doğanlı Köyü kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 1 sığınak ve mevziler tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde 2 el telsizi ve telsiz bataryaları, 1 telsiz şarj aleti, 42 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 2 lokma anahtarı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

TACİZ ATEŞİ

Öte yandan, Öte yandan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Aktütün köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından tespit edilen kablo düzenekli el yapımı patlayıcının imhası sırasında pusu kuran PKK'lılar tarafından Doçka silahla 27 el ateş açıldığı belirtildi. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bunun üzerine taciz atışı yapılan bölge ateş altına alınmış, taciz atışı kesilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI



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-Dğanlı köyünde bir sığınakta bulunan silah , mühimmat ve yaşam malzemesi

-Sığınakta mahzemeleri çıkaran jandarma ekipleri

-Ekipler çıkartıkları malzemeleri anlatırken

-Şemdinli ilçesi Aktütün mezrasında döşenen EYP imha edilmesi

-Yükselen dumanlar



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