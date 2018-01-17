DHA YURT;GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞAN ARKADAŞINI DÖVÜP CANLI YAYIN YAPTI

ANTALYA'da görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan İ.Y.A'yı (14) evine çağıran Nesibe Ö. (17), annesi ve 3 yakınıyla birlikte genç kızı dövüp bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Olay, 14 Ocak günü Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y.A. adlı genç kız, arkadaşı Nesibe Ö.'nün bir görüntüsünü sosyal paylaşım sitesinde yayınlayınca ikilinin arası açıldı. Nesibe Ö., konuşmak için İ.Y.A.'yı annesi Ayşe K. ve yakınları Doğu Ö., Eda Yaren K. ve Aziz Can D.'nin bulunduğu eve çağırdı. İddiaya göre İ.Y.A'yı evde annesi ve yakınlarıyla döven Nesibe Ö., bu anları kamerayla çekip sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Nesibe Ö., annesi Ayşe K. ve 3 yakını gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Ayşe K., Doğu Ö. ve Aziz Can D. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Doğu Ö. ile Aziz Can D.'nin, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yaşları küçük olan Nesibe Ö. ve Eda Yaren K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların emniyetten çıkarılışı

- Zanlıların sivil polis araçlarına bindirilmesi ve bu sırada muhabirin zanlılara soru sorması

- Araçların gidişi

- Emniyet Müdürlüğü dış plan

160 MB - 1.26'

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()