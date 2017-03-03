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DHA YURT;GÖRMEZ, ŞANLIURFA'DA SABAH NAMAZI KILDIRDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.Şanlıurfa’da 3 gün sürecek 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılmak için kentte gelen Diyanet İşleri Başkanı...

DHA YURT;GÖRMEZ, ŞANLIURFA'DA SABAH NAMAZI KILDIRDI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde sabah namazı kıldırdı.Şanlıurfa’da 3 gün sürecek 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılmak için kentte gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi’nde sabah namazı kıldırdı. Namazın sonrası Kuran okunarak dua edildi. Prof. Dr. Görmez ve Vali Güngör Azim Tuna, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti. Cami avlusunda vatandaşlar Görmez ile fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü



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- Dergah camisi

- Namaza gelen vatandaşlar

- Mehmet Görmez namaz kıldırması

- Vatandaşlarla sohbet etmesi

- Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

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