DHA YURT:GENÇ ÇİFTE SALDIRIP TUTUKLANAN ZANLININ BABASI ÖZÜR DİLEDİ

DİYARBAKIR'da, geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen genç çifte saldırmasıyla gündeme gelen ve daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yekta Çiftçi'nin babası Nedim Çiftçi, yaşanan olaylardan ötürü kamuoyundan özür diledi.Merkez Yenişehir İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Çiftçi, çıkarıldığı mahkemede, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanırken, esnaflık yapan babası Nedim Çiftçi, oğlunun yaşattığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın bu aşamaya gelmesiden dolayı herkesten özür dileyen Çiftçi, oğlu Yekta'nın 2 yaşında bir hastalık geçtiğini dile getirerek, "Oğlumun yaşadığı ateşli hastalıktan sonra, her ne kadar olgunlaştıylasa da her zaman bir çocuk gibi hareket etti. Oğlumu hastaneye götürdüğümde, doktorlar dikkat dağınıklığı teşhisini koydular. Son zamanlarda oğlum bir deprasyon yaşadı. Bir çok uğraşa rağmen onu hastaneye götürmeye ikna edemedik. Bu olayın yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Çocuğumun bir hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Yaşananlardan dolayı bütün kamuoyundan özür diliyorum"dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN KENDİSİNİ AZARLADIM"

Oğlunun tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyarette gittiğinde kendisiyle görüşemediğini dile getiren Çiftçi, şu an misafir bir koğuşta kaldığından dolayı önümüzdeki günlerde tekrar ziyarete gideceğini söyledi. Oğlunun tutuklanmasına itiraz edeceğini söyleyen Çiftçi, "Çocuğumu gözaltına alan polisler bile onun tavrını gördü. Eline kelepçe takıldığı zaman oğlum gülümsüyordu. Kendisi işin farkında değil. Olayın yaşandığı gün, neden böyle bir şey yaptın diye onu azarlamıştım. Çocuk ne yaptığının farkında bile değil. Hareketleriyle herşeyiyle oğlum kendini belli ettiriyor. Keşke oğlum ile yapılan haberlerde oğlumun ne durumda olduğunu da anlatılsaydı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çiftçi'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -