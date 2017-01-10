DHA YURT:GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA VE OTOPARKLARDA ARAMA

YURT:Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
GAZİANTEP/
YURT:Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR GAZİANTEP/ ...
10 Ocak 2017 Salı 15:50
YURT:Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.
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