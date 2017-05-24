DHA YURT:FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. BERİLGEN'E SİLAHLI SALDIRI

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen, medikalci olduğu belirtilen Sercan Gök'ün silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Aynı silahla intihar eden saldırgan Gök'ün de yaralandığı her iki yaralının da hastane acil servisinde tedavi altına alındı.Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Sait Berilgen, öğlen saat 12.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple makamına gelen ve medikalci olduğu belirtilen Sercan Gök'ün silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşle birlikte Prof. Dr. Berilgen ağır yaralanırken saldırgan Gök, aynı tabanca ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, Prof. Dr. Berilgen ve Gök'ü kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Prof. Dr. Berilgen ve saldırgan Gök, hastaneni acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı sonrası olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül de hastaneye gelerek olay hakkında görevlilerden bilgi aldıktan sonra yaralı Başhekim Prof. Dr. Sait Berilgen'in tedavi gördüğü acil servise geçti. Saldırı olayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Acil servis önü

Görevlilerin hareketi

Vali ve emniyet müdürünün acil servise gelişi

Alınan güvenlik önlemleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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