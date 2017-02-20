DHA YURT:FIRAT KALKANI'NDA 141 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 28 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 28 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 181 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Gün boyu süren operasyonlarda 122 hedef karadan, 19 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 122 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edilmiştir.

Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda 1 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatları ile toplam 27 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

GAZİANTEP, ()