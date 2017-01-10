DHA YURT:FIRAT KALKANI HAREKATI ŞEHİDİ BORDO BERELİNİN CENAZESİ ADANA'DA

SURİYE'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 29 Kasım tarihinde irtibat kesilen ve terör örgütü IŞİD unsurlarınca şehit edildiği belirlenen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin'in cenazesi Adana'ya getirildi.Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 4 yıl önce kaybeden ve eşi de kendisi gibi astsubay olan Jandarma Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 28 yaşındaki Duran Keskin'in Adana Havaalanı'ndan alınan cenazesi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve getirildi. Cenaze beklenirken görevli bir polis memuru Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Türk Bayrakları ile donatılmış sokakta bekleyen vatandaşlar, şehidi dualarla karşıladı. Şehidin, kendisi gibi Astsubay olan eşi Gökçe Keskin, annesi Elife Keskin, kız kardeşi yakınları Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu okşadı. Oğlunun bayrağa sarılı tabutunu koklayan anne Elife Keskin, "Yavrumun kokusu geliyor" diye gözyaşı döktü.

Meslektaşlarının kolları arasında cenaze aracının başına gelen Astsubay Gökçe Keskin de metanetli görünmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Türk bayrakları asılı şehit evinin görüntüsü

- Çevik kuvvet polisinin Kur-an okuması

- Şehit cezanesinin konvoyla getirilmesi

- Şehit yakınlarının görüntüsü

- Şehit yakınının tabuta sarılması

- Şehit annesinin askere 'tabutu açın bakacağım' demesi

- 'Ben doyamadım yüzüne bakacağım' diyerek ağlaması

- Tabutu koklaması

- 'Hani döneceğim demiştin böyle döndün' diyerek ağlaması

- Helallik alınması

- 'Ne babasını göreceğim ne oğlunu göreceğim. İkisi de gitti.' diyerek sinir krizi geçiren şehit yakını

- Şehidin sağlık fotoğrafları

SÜRE: 03'45" BOYUT: 420 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,()