DHA YURT;ERZURUM'DA ZİNCİRLEME KAZA: 24 YARALI

ERZURUM'un Pasinler İlçesi'nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtardı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Pasinler İlçesi Ümgü Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 D 9362 plakalı minibüs, yolda sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazayı gören ve araçlara çarpmamak için duran TIR'a arkadan gelen 2 minibüs ve 1 otomobil çarptı. Araçlara çarpmak istemeyen minibüsün sürücüsü de direksiyon kontrolünü yitirince yönetimindeki araç şarampole devirdi. 7 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Şans eseri can kaybı olmayan kazada araçlara sıkışan iki kişi itfaiye, polis ve çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Yaralanan 24 kişiden 20'si Pasinler Devlet Hastanesine, 4'ü de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma aksayan yol araçların kaldırılması ile normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Kaza yapan araçlar

-Kazanın meydana geldiği yer



Haber-Kamera: ERZURUM, ()