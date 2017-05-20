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DHA YURT:ERZİNCAN'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

 Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre merkez üssü Işıkpınar'da, bugün saat 14.05'de Richter ölçeğine...

DHA YURT:ERZİNCAN'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

 Erzincan'da Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre merkez üssü Işıkpınar'da, bugün saat 14.05'de Richter ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Erzincan'a 4 kilometre uzaklıkta ve kentin kuzeyinde bulunan Işıkpınar Köyünde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()
 

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