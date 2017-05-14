DHA YURT:ERBAA’DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

Öğleden sonra ilçe merkezinde rüzgar etkisini artırdı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye çıkan fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu, direkleri ve ağaçları devirdi. Yavuz Selim, Ertuğrul Gazi ve Kelkit Mahallelerinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ertuğrul Gazi Mahallesinde hareket halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Kelkit Mahallesinde fırtınaya yakalanan 12 yaşındaki Çilek Kurt ve 40 yaşındaki Kıymet Kurt çatılardan kopup düşen parçalar sebebiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olumsuzluk nedeni ile ekipler ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İlçeden görüntüler

-Uçan çatıların görüntüsü

-Üzerine ağaç devrilen otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

