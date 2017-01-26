DHA YURT;Elazığ Valiliği: Ahmet Türk'e kelepçe takılmadı

ELAZIĞ'da cezaevinde bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk'ün hastaneye götürülürken ellerinin kelepçeli olduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yapan Elazığ Valiliği, hiç bir aşamada Türk'e kelepçe takılmadığını bildirdi. Elazığ Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntüleri yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk’e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk’e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi.

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