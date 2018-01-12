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DHA YURT;EL ELE VEREREK GÖLE ATLAYAN KIZI KURTARDILAR

ADANA'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,'yü ele ele verek ölümden kurtardı. İddiaya göre, bir süreden bu yana psikolojik sorunları olan Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan...

DHA YURT;EL ELE VEREREK GÖLE ATLAYAN KIZI KURTARDILAR

ADANA'da polis ekipleri, psikolojik sorunlarından dolayı Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan 25 yaşındaki Fadime Ö,'yü ele ele verek ölümden kurtardı. İddiaya göre, bir süreden bu yana psikolojik sorunları olan Fadime Ö, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj setinin üzerinden göle atladı. Genç kadını görenler polisi aradı. Bunun üzerine, çok yakın bir noktada bulunan Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, botla Fadime Ö,'nün atladığı yere gitti. Sudan çıkarılıp bota alınan genç kıza ilk müdahaleyi polis yaptı.
POLİS BERESİ TAKTILAR
Kıyıya getirilen genç kızın, ayakkabıları ve çorabı çıkarıldı. Polis şoka giren Fadime Ö,'nün başına kendi beresi giydirdi. Üzerine battaniye örtülen genç kız için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bot içindeki kıza ilk müdahaleyi yaptı. Polisler, sedyeye alınan genç kızı, el ele tutuyarak kıyıdan çıkardı. Kurtarılan Fadime Ö. ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Ambulansın gelişi
- Suya atlayan kadının bot içerisinden indirilmesi
- Kadının sedyeye bindirilmesi
- Ambulansa bindirilmesi
- Kadının intihar ettiği gölün genel görünüsü 
-SÜRE:01'59"      BOYUT:121 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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