DHA YURT;EL ELE ÖLÜME GİTTİLER, YAPAYALNIZ GÖMÜLDÜLER MEZARLIK İŞÇİLERİ SAF TUTTU

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde el ele denize yürüyüp intihar eden 70 yaşındaki Altan Çetin ile 68 yaşındaki eşi Ülker Çetin, son yolculuklarına yapayalnız gönderildi. 7 gün bekletildikten sonra yakınlarınca alınan yaşlı çift için namaz vakti beklenmeden, mezarlıkta tören düzenlendi. Namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişinin tabutlarının önünde saf tuttuğu çift, ölümlerindeki gibi yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kanada'daki oğulları Levent Noyan Çetin'in gelmediği cenazede, ailenin yakınları ise soruları yanıtsız bıraktı. Balıkesir Akçay'dan hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına intihar mektubu bıraktıktan sonra 6 Şubat'ta ortadan kaybolmuştu. Sabah çiftin odasından çıkmaması üzerine yaşlı olduklarını da göz önünde bulunduran oda çalışanları, yedek kartla içeriye girdiklerinde, masa üzerindeki iki zarftan birisinde intihar mektubu diğerinde, otel görevlilerine bırakılmış 2 bin TL bahşiş buldu. Çeşme'yi çok sevdikleri, burada hayatlarına son vermeyi seçtikleri ileri sürülen Ülker Çetin ve Altan Çetin çifti, gece 01.30 sıralarında odalarından çıktı. O saatte kendileriyle ilgilenen ve önemli bir durum olup olmadığını soran görevlilere, Hava alıp döneceklerini söyleyen çiftten haber alınamadı. Üç gün süren aramalardan sonra 9 Şubat günü Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda yaşlı çiftin cesetleri bulundu. Çiftin, güvenlik birimlerine, "Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruzö diye, otel çalışanlarına ise "Yaşlılık ve hastalık sorunlarımızdan kurtulamıyoruz. Bu nedenle kimseye muhtaç olmadan gitmeyi seçtik. Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güler yüzlü personelinizden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederizö yazılı mektup bıraktı. Bu arada çiftin, intiharlarından önce çocuklarıyla da, oğluna WhatsApp üzerinden, 'Hoşçakal' mesajı gönderdiği, oğullarının da onlara, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı. Altan Çetin ile Ülker Çetin'in intiharlarından önceki son saatlerinde de, enstrümantal olarak piyano ve kemanla çalınan "Nasıl geçti habersizö şarkısını dinledi. Ardından bunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin son olarak ise aynı yerden takipçilerine, "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın" yazdıkları saptandı.

SON YOLCULUKLARI DA 14 ŞUBATTA YALNIZ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Altan Çetin ile eşi Ülker Çetin'in cenazeleri, 7 gün sonra yakınlarınca teslim alındı. Konuşmak istemeyen ve soruları yanıtsız bırakan aile üyeleri, sadece yaşlı çift ile çocukları arasında sorunun bulunmadığını söyledi. Altan Çetin ile Ülker Çetin'in cenazesi, daha sonra Örnekköy Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yıkanıp defin için hazırlandı. Ardından da öğle namaz vakti beklenmeden cami yerine direk olarak Doğançay Mezarlığı'na götürüldü. Çiftin son yolculukları da 4 Şubat'ta acı oldu. El ele ölüme giden çiftin tabutları başında namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi saf tuttu. Bu safta, mezarlıkta çalışan işçilerden oluşturuldu. Namaz sırasında kadın yakını da uzakta bekledi. Genellikle yakınlarına ulaşılmayan ve Yunan adalarına geçişler sırasında hayatlarını kaybeden mülteciler içini yapılan bu işlem, bu kez Altan Çetin ile Ülker çetin için yapıldı. Tek musalla taşı bulunduğu için tabutları sırayla buraya konulan çift, namazdan sonra yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü



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Mezarlıktan görüntü



Çiftin mezarından görüntü.



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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