DHA YURT;EL BAB'TA ŞEHİT DÜŞEN 5 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

YURT;EL BAB'TA ŞEHİT DÜŞEN 5 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan 5 askerin cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Suriye'nin El Bab bölgesinde dün terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin şehit oldu, 15 asker de yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, belediye başkanları, askerler ve şehit uzman çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Mürşide Uslu'nun da aralarında olduğu şehitlerin yakınları katıldı. Şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu Kayseri'ye, astsubay üstçavuş Yahya Efiloğlu İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne, uzman çavuş Gökhan Kılıç Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne, uzman çavuş Mahmut Uslu Ankara'ya ve uzman onbaşı Umut Aytekin'in cenazesi Karabük'e gönderildi.

Şehitlerden uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 ay önce Hasret Kılıç ile evlendiği ve geçen pazar günü de yıllık izinden dönüp birliğine katıldığı ortaya çıktı. Ailenin tek oğlu ve polis memuru babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce uyuşturucu operasyonunda şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu ise yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti. Uslu'nun oturduğu fotoğraftaki ve Başbakan Binali Yıldırım'ın hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da 20 Ocak'ta 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin sayısı, 5 askerle birlikte 61'e yükseldi.



Görüntü Dökümü

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- Türk bayrağına sarılı tabutlar

- Kur'an-ı Kerim okunması

- Tabutların araçlara konulması

- Cenaze aracının havalimanına gelmesi

- Cenazelerin indirilmesi

- Tabutların uçağa konulması

- Şehit Uslu'nun annesinin uçağa binmesi

- Törene katılanlar

- Uçakların geçişi

- Askerlerin selam durması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



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