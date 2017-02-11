DHA YURT:EL BAB ŞEHİDİNİ 10 BİN KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

SURİYE'nin El Bab bölgesinde Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Ömer Akkuş, teröre 5 ayda 4'üncü şehidini veren Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Fırat Kalkanı operasyonuna katılan sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş, El Bab'da Rus uçaklarının kazaen vurması sonucu şehit oldu. Ömer Akkuş'un cenazesi bugün Kaynarca Uzakkışla Mahallesi'ndeki babaevine son kez getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askeri törenle Uzakkışla Camii'ne getirildi. Çiftçilikle geçimini sağlayan Mahmut Akkuş'un 8 çocuğundan en küçüğü olan şehit Ömer Akkuş'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılan kardeşleri gözyaşı döktü. Şehidin babası kamuflaj kaban giydirilirken, kız kardeşinin de askeri kıyafet giydiği görüldü.Cenazeye Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Recep Uncuoğlu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş rahatsızlandığı için cenazeye katılamadı. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde taşınarak Uzakkışla Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şehit Ömer Akkuş, Kaynarca İlçesinin son 5 ayda teröre verdiği 4. şehit oldu. Aynı operasyonda şehit olan yeğeni Mehmet Şahin'in cenazesine katılan Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin ise cenazeye Kahramanmaraş'ta bulunduğu için katılamadı.

Görüntü DÖkümü

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutakapanıp ağlayanlar

-Cemaatten detaylar

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () -

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