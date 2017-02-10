DHA YURT;EL BAB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN' İ 4 BİN KİŞİ UĞURLADI

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Rusya'ya ait savaş uçağının El Bab'da kazaen bombaladığı binada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde 4 bin kişinin katıldığı törende gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün sabah El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının kazaen bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi, Gaziantep'teki uğurlama töreninin ardından uçakla Malatya'ya, oradan da karayoluyla Elbistan'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı.Şehit uzman çavuş Şahin için Karaelbistan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri İmran Kılıç, Uğur Dilipak ve İlker Çitil, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, şehidin babası Abdurrahman Şahin, annesi Asiye Şahin, kardeşleri, yakınları, askerler ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Törende şehidin annesi Asiye Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Sıva ustası olan ve geçirdiği iş kazası nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyen şehidin babası Abdurrahman Şahin ile KKTC'de görevli astsubay kardeşi Selim Şahin ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, oğlunun tabutunun önüne konulmuş fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

1 AY ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KURTULMUŞTU

Uzman çavuş Mehmet Şahin'in yaklaşık 1 ay önce terör örgütü DEAŞ militanlarının, kullandığı tanka yönelik saldırısından yara almadan kurtulduğu ve Elbistan'a dönüp izin yaptıktan sonra yeniden El Bab'a gittiği belirtildi. Bekar ve 6 çocuklu ailenin ortancası olan Şehit Uzman Çavuş Şahin’in cenazesi Cuma namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı. Şehit uzman çavuşun cenazesi götürülürken adı öğrenilemeyen kız kardeşi 'Abi gitme, bırakma beni' diyerek feryat etti. Acılı kız kardeşi sağlık görevlisi teskin etmeye çalıştı.Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin tören alanına getirilmesi

- Cenazenin musalla taşına bırakılması

- Askerlerin selam durması

- Şehidin fotoğrafı

- Babanın oğlunun fotoğrafını öpmesi

- Yakınlarının ağıt yakması

- Bir yakınının cep telefonuyla şehidin fotoğrafını çekmesi

- Şehidin naaşı

- Şehidin babası (Koltuklu değnekli)

- İmamın helallik alması

- Cenaze namazının kılınışı

- Namaza katılan kalabalık

- Tabutun taşınması

- Kız kardeşinin ağıt yakması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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